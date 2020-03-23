Киев, , 18:49 — REGNUM Компания GSC Game World выложила в сеть без каких-либо предупреждений первый официальный скриншот предстоящей игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Изображение было опубликовано 23 марта на Tiwtter-странице S.T.A.L.K.E.R. Official.

https://twitter.com/stalker_thegame/status/1242085646694600704

Администрация аккаунта в предшествующей публикации дала понять, что таким образом создатели игры отметили 13-летие релиза «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля».

«Вторая часть саги S.T.A.L.K.E.R. будет нашей самой амбициозной игрой», — написали разработчики из GSC Game World, намекнув, что в 2020 году фанаты смогут узнать больше об их новом проекте.

Релиз «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» состоялся 20 марта 2007 года. Впоследствии создатели выпустили к игре ещё два официальных дополнения: «S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо» (22 августа 2008 года) и «S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти» (2 октября 2009-го).

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