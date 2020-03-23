Лондон, , 18:43 — REGNUM Комендантский час может быть введён в Великобритании, передаёт 23 марта ВВС.

Ужесточение мер, вводимых британскими властями на фоне эпидемии коронавируса, связано с недисциплинированностью граждан: британцы продолжают пренебрегать рекомендациями по ограничению контактов.

По словам британского министра здравоохранения Мэтта Хэнкока, нужны более эффективные меры, власти страны «полностью готовы к дальнейшим шагам».

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Напомним, в Великобритании число заражённых COVID-19 превышает 5,6 тыс. человек. Летальный исходов более 280.

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