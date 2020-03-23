Рига, , 18:43 — REGNUM Одна из самых больших больниц Риги, университетская клиническая больница Страдыня с 23 марта прекращает на неопределённое время приём и амбулаторное обслуживание пациентов. Об этом, как пишет портал LSM, сообщила представитель клиники Янита Вейнберга.

По ее словам, со всеми, кому был назначен приём у специалиста или предстояла плановая операция, свяжутся и проинформируют об отмене. В прежнем режиме работает Службы скорой помощи и стационарные отделения в которых уже находятся больные.

Кроме того, отметила она, клиника Страдыня продолжит оказывать услуги пациентам, которым требуется неотложная терапия, речь об онкологии, операциях по трансплантации, сопровождении беременности.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 14 апреля в Латвии был введен режим чрезвычайной ситуации.