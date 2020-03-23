Москва, , 18:30 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») просит власти Москвы выявить и учесть памятники, посвященные Великой Отечественной войне, находящиеся на территориях заводов.

Памятник погибшим работникам завода Нина Громыко

«Прошу департамент культурного наследия Москвы организовать работу по выявлению и учёту памятников, увековечивающих подвиг нашего народа в войне, в том числе на территории бывших заводов. Мы не можем допустить ситуацию, при которой они окажутся разрушенными или уничтоженными по тем или иным причинам», — отметил Толстой в Facebook.

Письмо направлено в адрес главы департамента Алексея Емельянова.

Парламентарий просит рассмотреть возможность организации и проведения таких работ в 2020 году на регулярной основе.