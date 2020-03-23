Вильнюс, , 18:27 — REGNUM Министерство юстиции Литвы подготовило поправки к законам, которые позволят штрафовать людей, нарушающих режим карантина и изоляции, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 23 марта.

Согласно проекту, нарушителям будет грозить штраф до 1500 евро или тюремное заключение сроком до одного года. Наказание будет применяться к тем, кто нарушил письменные обязательства не покидать свой дом, место лечение или любое место, где лицо находится на принудительной изоляции из-за коронавируса (как из-за самой болезни, так и в отношении тех, кто имел контакт с заражёнными, но при этом признаки болезни ещё не проявились).

Законопроект в срочном порядке 25 марта планирует утвердить правительство и передать его для срочного утверждения в парламент.

В настоящий момент в Литве диагностировано 160 случаев заражения коронавирусом, один пациент погиб.