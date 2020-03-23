Вильнюс, , 18:25 — REGNUM Министерство образования Литвы готово к нескольким сценариям развития ситуации с распространением коронавируса в стране, в том числе и к тому, что всеобщий карантин может продлиться до конца учебного года. Об этом сегодня, 23 марта, после заседания в правительстве заявил глава ведомства Альгирдас Монкявичюс, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Очень важно думать об окончании учебного года, мы, наверное, никто не знаем, сколько продлится карантин. Мы к этому готовимся, есть несколько сценариев. Не исключаем и такой возможности, что в таком виде придётся работать и до конца учебного года. Мы все должны быть к этому готовы, мы должны найти возможности, чтобы успешно завершить учебный год», — сказал министр.

В настоящий момент в Литве диагностировано 160 случаев заражения коронавирусом, один пациент погиб.