Стокгольм, , 08:20 — REGNUM Все государственные экзамены, которые должны были пройти весной в начальных и старших школах Швеции, будут отменены. Такое решение было принято Государственным управлением среднего образования Швеции. Об этом 23 марта сообщило шведское издание SVT.

«Это решение касается всех школ и всех лиц, возглавляющих образовательные учреждения. Государственное управление среднего образования не намерено предоставлять возможность директорам и ректорам школ самим принимать решение о проведении государственных экзаменов», — заявил представитель ведомства Петер Эрикссон.

Также Эрикссон отметил, что школы уже сталкиваются с большим количеством проблем, возникших в результате пандемии коронавируса COVID-19, поэтому должное проведение государственных экзаменов может быть сильно затруднено.

«Известно, что в старших классах обучение проходит дистанционно, кроме того, многие учителя и ученики начальных классов по различным причинам остаются дома. Поэтому, по нашей оценке, школам будет сложно провести государственные экзамены на должном уровне», — заявил представитель Государственного управления среднего образования Швеции.

Также в своем пресс-релизе ведомство обозначило основные причины, по которым было принято решение об отмене экзаменов. Так, это загруженность школ, занятых поиском новых способов преподавания и продолжения работы при изменяющихся обстоятельствах; нестабильность ситуации в школах, быстрое изменение обстоятельств, при которых рассылка на дом сотен тысяч экзаменационных тестов представляется неуместной; потеря единообразия в оценке результатов экзаменов, если решение о способе и времени их проведения будет приниматься каждой школой самостоятельно.