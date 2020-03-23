Киев, 23 марта 2020, 18:22 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации 23 марта введён в Черкасской, Тернопольской и Донецкой областях Украины, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
Соответствующее решение принято украинским правительством в связи с эпидемией коронавируса.
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Напомним, режим ЧС был введён на Украине 20 марта в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях, а также в Киеве. В стране 73 человека заразились COVID-19, три человека умерли.
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