Стокгольм, , 09:10 — REGNUM В период с 16 по 22 марта Шведское агентство по трудоустройству зарегистрировало более 18 000 случаев увольнения граждан в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса COVID-19. Об этом 23 марта сообщило шведское издание Sveriges Radio.

«В марте, с 1 по 22 число, мы зафиксировали рекордно высокие темпы увольнений на рынке труда. За этот период почти 18 400 человек получили уведомления об увольнении. Это самые высокие темпы увольнений, даже во время финансового кризиса в 2008 году мы не наблюдали таких показателей», — заявила начальник отдела аналитики Агентства Анника Сунден.

Сунден добавила, что данные, полученные по количеству увольнений, еще не окончательны, так как Агентство по трудоустройству по-прежнему продолжает регистрировать факты увольнений граждан, которые лишились работы за прошедшую неделю. Как заявила глава отдела аналитики Агентства, ожидается, что число увольнений достигнет 20 тысяч.

По статистике, предоставленной Агентством по трудоустройству Швеции, наибольшая часть увольнений пришлась на регионы, в которых расположены крупнейшие города страны. Так, больше половины (56%) всех увольнений имело место в Стокгольме.