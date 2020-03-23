Вильнюс, , 18:19 — REGNUM К середине дня 23 марта количество заражённых коронавирусом в Литве составляло уже 160 человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В целом за 23 марта диагностировано 17 новых случаев, отмечает Национальный центр общественного здоровья.

Только половина из них — привозные, остальные случаи классифицируются, как контактные, лица заразились внутри Литвы.

Таким образом Литва, из абсолютного антилидера по количеству случаев коронавируса в Прибалтике стремительно догоняет Латвию и Эстонию, а прогрессия грозит превратить страну в эпицентр заболевания в регионе.