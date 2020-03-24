Стокгольм, , 08:48 — REGNUM На 23 марта на территории Швеции более 100 человек, зараженных коронавирусом COVID-19, попали в отделение неотложной помощи интенсивной терапии. Ранее медиками был зафиксирован случай самого младшего пациента — 21 год. Об этом 23 марта сообщила шведская газета Fria Tider.

По данным журналистов издания, число случаев оказания неотложной помощи повсеместно растет на всей территории Швеции. Средний возраст людей, помещенных в отделения интенсивной терапии с последующим оказанием экстренной помощи и медицинского надзора, составляет 63,2 года. Именно такие показатели фиксирует Шведский регистр случаев интенсивной терапии.

Тем не менее, статистические данные из таких стран, как Италия, Франция и США, также показывают, что около половины пациентов с подтвержденным COVID-19, находящихся под постоянным присмотром медиков в реанимационных отделениях, моложе 65 лет. Таким образом, службы здравоохранения сталкиваются с все больших количеством случаев заражения коронавирусной инфекцией среди лиц младших возрастных групп.

В Швеции самый молодой возраст госпитализированного пациента с COVID-19 составляет всего 21 год. Однако медики отмечают, что на данный момент им неизвестны какие-либо другие врожденные или приобретенные хронические заболевания, которые могли привести к такой степени осложнения коронавируса, что молодому человеку потребовалась экстренная помощь.