Белвью, США, , 19:54 — REGNUM Состоялся релиз игры Half-Life: Alyx компании Valve, в основу которой легли технологии виртуальной реальности. Сегодня, 23 марта, её уже можно приобрести и скачать в сервисе Steam.

Главным действующим лицом в этой VR-игре является девушка по имени Аликс, которая была одним из неигровых персонажей игры Half-Life 2, вышедшей на ПК в ноябре 2004 года. Сюжет Half-Life: Alyx расскажет геймерам об событиях, которые произошли между первой и второй частью Half-Life.

Стоит отметить, что ранее Valve продала все свои гарнитуры виртуальной реальности Index, которые она представила геймерам в мае 2019 года. По состоянию на 17 марта 2020 года гарнитуру можно было приобести только в Японии, причем, даже там компания не предлагала полный комплект (шлем, базовые станции и контроллеры), геймерам предлагалось купить лишь сам шлем или шлем с контроллерами.

https://twitter.com/valvesoftware/status/1241817895241265152

Ранее разработчики выложили на странице Valve короткое видео, в котором был показан вариант защиты от хедкраба (один из монстров-паразитов Half-Life, превращающий людей в подобие зомби) при помощи офисного кресла. По имеющейся информации, продемонстрированный способ не является скриптом (заранее прописанным в сценарии действием, которое выполняется без участия игрока) и его смогут использовать все геймеры.

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