Тбилиси, , 18:10 — REGNUM Мероприятия, в которых участвует свыше десяти человек, временно запрещено проводить в Грузии, сообщается в распространённом 23 марта постановлении грузинского правительства.

Запрет действует с 23 марта и распространяется на любые мероприятия, в том числе на похороны и свадьбы. Действовать он будет в течение времени действия режима чрезвычайной ситуации, введённого в Грузии в связи с распространением коронавируса.

Напомним, в Грузии чрезвычайное положение будет действовать до 21 апреля 2020 г. Число заражённых вирусом COVID-19 в стране составляет 54.

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