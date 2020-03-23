Тирасполь, , 18:01 — REGNUM В Приднестровье 23 марта сообщили о четырех новых случаях заражения коронавирусом COVID-19. Как передает ИА REGNUM, общее число заболевших таким образом достигло шести.

Среди заразившихся — двое несовершеннолетних. Все зараженные находятся в инфекционном отделении районной больницы в Слободзее.

Первые два случая заражения коронавирусом были выявлены 21 марта. До этого в республике ввели режим чрезвычайного положения и строгие правила карантина. Въезд в республику граждан других стран ограничен.

В соседней Молдавии также действует режим чрезвычайного положения. В республике выявлено 94 случая заражения.

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