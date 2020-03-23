Рим, , 18:01 — REGNUM В период с 11 по 22 марта сотрудники правоохранительных органов Италии проверили на улицах чуть более двух миллионов граждан, уточняя, были ли у них основания для нахождения за пределами своего дома, сообщили в МВД страны в понедельник, 23 марта.

Почти в каждом двадцатом случае (92 тысячи из двух миллионов) сотрудники полиции выясняли, что предусмотренных декретом правительства оснований у проверяемых не было, эти граждане обвинены в нарушении правил карантина.

Как сообщалось ранее, 22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов.

Ранее власти запретили гражданам перемещаться по территории страны (кроме случаев крайней необходимости), отменили все массовые мероприятия, включая митинги, религиозные службы с участием мирян и матчи футбольного чемпионата, закрыли школы и вузы. Прекращена работа всех развлекательных центров и заведений общественного питания. Гражданам рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта.

По данным на 22 марта, от коронавируса в Италии умерли 5476 человек, количество жертв за сутки выросло на 651. Всего коронавирусом заражены 59 138 человек, на 4000 больше, чем днем ранее.