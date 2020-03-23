Рига, , 17:56 — REGNUM Национальный авиаперевозчик АirBaltic в ближайшее время специальными рейсами из Франкфурта-на-Майне и Лондона доставит жителей Латвии на родину, которые застряли по причине массового закрытия границ из-за вспышки коронавируса в ЕС. Об этом пишет портал Nra.lv.

По данным журналистов, авиарейсы будут осуществлены по запросу министерства иностранных дел Латвии и с разрешения министерства сообщений страны. Так, на 24 и 27 марта запланированы рейсы из Франкфурта-на-Майне в Ригу, а на 26 и 27 марта — из Лондона в Ригу.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 14 апреля в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации.

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