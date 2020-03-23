Вашингтон, , 17:54 — REGNUM Свыше 35 тыс. случаев заражения коронавирусом выявлено на территории США, скончался от болезни 471 человек, сообщает 23 марта Университет Хопкинса, официально ведущий подсчеты на основе федеральной статистики и данных отдельных штатов.

По информации Университета Хопкинса, на 23 марта в США заболел 35 241 человек, а число летальных исходов достигло 471.

Таким образом, теперь США по числу заразившихся людей вошли в первую тройку стран, пострадавших от COVID-19.

Опережают их только Италия и Китай.

Как сообщало ИА REGNUM, в разных странах мира на сегодняшний день выявлено 294 тыс. случаев заражения коронавирусом пневмонии. Жертвами болезни стали свыше 13 тыс. человек.

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