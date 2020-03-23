Вашингтон, , 17:53 — REGNUM Новые серии популярного мультсериала «Рик и Морти» выйдут в мае 2020 года. Об этом 23 марта сообщает телеканал «2×2», ссылаясь на свои источники в [adult swim].

Подробности о сюжете предстоящих эпизодов пока не сообщаются. Точная дата их выхода также пока неизвестна.

Напомним, четвёртый сезон «Рика и Морти» начал выходит в 2019 году. Пока доступно только пять эпизодов.

Читайте ранее в этом сюжете: Скрудж возвращается: вышел трейлер третьего сезона «Утиных историй»