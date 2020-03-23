Токио, , 17:49 — REGNUM Игра Animal Crossing: New Horizons делает комплименты геймерам, которые запускают её на японском языке. Об этом 23 марта сообщает Kotaku.

Если игрок находится в любом регионе кроме Японии и при этом запускает игру на японском, то игра говорит ему: «Ах, ваш японский настолько хорош, что я подумал будто вы родом из Японии!». Издание отмечает, что в реальной Японии этот комплимент обычно говорят тем, кто в действительности не очень хорош владеет языком.

Напомним, Animal Crossing — это популярная франшиза видеоигр в жанре симуляторов жизни. Новая часть с подзаголовком New Horizons вышла 20 марта 2020 года.

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