Эр-Рияд, , 17:45 — REGNUM Штраф в размере $2,6 тыс. (десять тысяч риалов) будет наложен на каждого нарушителя комендантского часа в Саудовской Аравии, передаёт 23 марта Al Arabiya.

По данным местного министерства внутренних дел, вышеуказанный штраф касается первого нарушения комендантского часа.

Повторное нарушение выльется в штраф, который будет в два раза превышать $2,6 тыс. Нарушивший правила в третий раз окажется за решёткой почти на три недели.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, комендантский час введён в Саудовской Аравии с 19:00 до 06:00 (время местное) 23 марта. Эти меры приняты саудовскими властями на фоне распространения коронавируса нового типа.

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