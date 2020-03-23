Редвуд-Сити, США, , 17:42 — REGNUM Игра Tomb Raider стала бесплатной в Steam и за несколько дней установила новый рекорд по количеству игроков. Об этом 23 марта сообщает «Игромания».

На пике в Tomb Raider одновременно играли около 90 тыс. человек. Сообщается, что это втрое выше результата, установленного на релизе игры (2013 год).

Напомним, Tomb Raider — это приключенческая игра, являющаяся первой частью «перезапуска» одноимённой франшизы. Она была высоко оценена геймерами и критиками.

Читайте ранее в этом сюжете: Marvel показала новые костюмы Людей Икс из игры Ultimate Alliance 3