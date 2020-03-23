Москва, , 17:39 — REGNUM Собственные исследования Роспотребнадзора свидетельствуют о выработке у переболевших коронавирусом COVID-19 иммунитета к заболеванию. Об этом 23 марта сообщила глава ведомства Анна Попова в интервью программе «Познер» на Первом канале.

По её словам, исследования показали, что в крови переболевших вырабатывается иммуноглобулин M и G, который обеспечивает защиту организма от повторного заражения вирусом.

Напомним, за последние сутки в России подтверждён 71 новый случай заражения коронавирусом, все они зафиксированы в Москве. Общее число подтверждённых случаев заболевания в стране достигло 438.