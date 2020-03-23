Подгорица, , 17:31 — REGNUM Полиция Черногории арестовала гражданку России за утверждения в социальной сети о том, что масштабы распространения коронавируса в стране превышают официальную статистику, передаёт 23 марта национальное телевидение Черногории RTCG.

Согласно данным полицейского управления страны, 35-летняя гражданка России разместила на своей странице в Facebook информацию о том, что число заражённых коронавирусом в Черногории достигло тысячи человек, в том числе шесть человек скончались. При этом она высказала мнение, что балканской стране грозит эпидемия хуже, чем наблюдается сегодня в Италии.

Сообщается, что женщине объявлено подозрение в попытках «создания паники и провокации беспорядков путем распространения недостоверной информации».

Ранее сегодня власти Черногории сообщили о первом случае смерти пациента с коронавирусом. Речь идёт о 65-летнем мужчине, который, как заявлено, имел хроническое заболевание лёгких. Всего, согласно последним официальным данным, на территории страны подтверждено 22 случая заражения новым коронавирусом.