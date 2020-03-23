Мадрид, , 17:31 — REGNUM От заболевания, вызванного вирусом COVID-19, скончалась актриса Лючия Бозе, пишет 23 марта El Pais.

Итальянская актриса скончалась в возрасте 89 лет в испанской столице.

Напомним, в Испании число заразившихся коронавирусом превышает 28,6 тыс.: умерли 1756 человек, излечились — в 2125.

Кинодебют Бозе состоялся в 1950 г. в ленте Де Сантиса «Нет мира под оливами». В этом же году она снялась в фильме Микеланджело Антониони «Хроника одной любви», а через три года — в его же ленте «Дама без камелий».

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