Вильнюс, , 17:28 — REGNUM Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига сегодня, 23 марта, анонсировал новые ужесточённые правила покупок продуктов в магазинах, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Он не назвал, какие именно новые требования будут введены, попросив дождаться соответствующего указа, однако подчеркнул, что не считает ситуацию удовлетворительной, когда в торговых сетях во время пиков скапливается множество покупателей.

Верига также заявил, что жителям будет запрещено выходить на улицы без защитных масок, а на вопрос, откуда их взять, поскольку в аптеках масок нет, сказал, что достаточны и самодельные, или «закрыть лицо шарфиком».

В настоящий момент в Литве диагностировано 154 случаев заражения коронавирусом, один пациент погиб.