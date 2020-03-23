Тбилиси, , 17:17 — REGNUM

Гражданам Грузии специалисты советуют не запасаться впрок препаратом плаквенил и тем более не употреблять его самовольно для профилактики коронавируса.

Как заявил на брифинге заместитель директора Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии Паата Имнадзе, плаквенил укреплению иммунитета против коронавируса не способствует.

«Никакого смысла не имеет прием этого препарата для профилактики, так как механизм его действия не связан непосредственно с антивирусным воздействием. Населению немного трудно понять это, но попытки вызвать излишний ответ иммунной системы на этот вирус в дальнейшем обостряют, как правило, развитие заболевания. Поэтому препарат применять следует только в случае заболевания и только по назначению врача», — пояснил Имнадзе.

Отметим, что после появления в СМИ информации о применении грузинскими инфекционистами антималярийного препарата плаквенил население в массовом порядке стало панически скупать этот медикамент в аптечных сетях, и сегодня плаквенил стал дефицитом. В минздраве заявляют, что принимают меры для пополнения дефицита всех лекарственных средств и в ближайшее время аптеки снабдят необходимыми препаратами и иными средствами.

По последним данным с официального правительственного сайта по борьбе с коронавирусом https://stopcov.ge/, в Грузии подтверждено 54 случая коронавируса, 3320 граждан помещены в карантин, а 235 находятся в стационарах.