Тбилиси, , 17:15 — REGNUM Пенсионерам, которым правительство Грузии рекомендует не выходить из дома в период распространения в стране коронавируса, продовольствие и медикаменты будет доставлять Почта Грузии. Эти же услуги будут предоставлены лицам, страдающим хроническими заболеваниями.

Как заявила на брифинге 23 марта министр беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе, полный список граждан, которые из-за хронических заболеваний нуждаются в определенных медикаментах, уже составлен и передан Почте Грузии, которая с сегодняшнего дня будет связываться со всеми внесенными в этот список людьми и затем поставлять им продовольствие и лекарственные средства.

«Мы разрабатываем план поставки продовольствия и медикаментов пенсионерам и людям, страдающим хроническими заболеваниями, и в конце этой недели план уже будет разработан и задействован в полном объеме», — сообщила министр.

По последним данным с официального правительственного сайта по борьбе с коронавирусом https://stopcov.ge/, в Грузии подтверждено 54 случая коронавируса, 3320 граждан помещены в карантин, а 235 находятся в стационарах.