Токио, , 17:10 — REGNUM В сети появились первые изображения новых костюмов, которые получат персонажи игры Marvel Ultimate Alliance 3. Их опубликовали 23 марта на Twitter-странице Marvel Games.

https://twitter.com/MarvelGames/status/1241833118975156224

Новые костюмы получит четвёрка Людей Икс: Человек-лёд, Кейбл, Гамбит и Джин Грей. Сообщается, что они станут доступны в рамках дополнения Shadow of Doom, релиз которого ожидается 26 марта 2020 года.

Напомним, Marvel Ultimate Alliance — это серия экшен-игр о супергероях издательства Marvel Comics. Релиз третьей части состоялся летом 2019 года.

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