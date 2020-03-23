Лондон, , 17:01 — REGNUM Привлечь ряд крупных компаний к доставке тестов на коронавирус планируют британские власти, пишет 23 марта Financial Times.

В частности, ведутся соответствующие переговоры с Amazon. Тестами будут обеспечиваться сотрудники британского минздрава, а также соцслужб. Планируется в будущем предоставлять тесты и всем остальным людям.

Привлечение бизнеса потребовалось из-за роста спроса на тесты, в том числе в британских медучреждениях и домах престарелых.

Напомним, в Великобритании на сегодняшний день COVID-19 выявлен почти у 5,7 тыс. человек. Летальных исходов 281, случаев излечения — 93.

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