Вильнюс, , 16:57 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа не видит необходимости вводить прямое регулирование цен на самые необходимые продукты во время всеобщего карантина, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Об этом он заявил сегодня, 23 марта, во время своего видеообращения к нации.

«Нет причин для роста цен на продукты и иные товары», — сказал Науседа, выразив уверенность, что в ином случае такие продукты попросту пропадут с прилавков.

В настоящий момент в Литве диагностировано 154 случаев заражения коронавирусом, один пациент погиб.