Женева, Швейцария, , 16:56 — REGNUM Европейский вещательный союз (EBU) рассматривает возможность проведения онлайн-шоу взамен отменённого из-за пандемии коронавируса конкурса «Евровидение-2020». Об этом сообщается 23 марта на официальной странице конкурса в Twitter.

Как уточняется, речь идёт об альтернативной программе, которая не будет являться соревнованием, а призвана «отдать честь песням и артистам», прошедшим отбор на «Евровидение-2020».

"Мы рассчитываем организовать её на наших онлайн-платформах в ближайшие месяцы», — говорится в сообщении.

Напомним, международный песенный конкурс «Евровидение-2020» должен был проходить с 12 по 16 мая в нидерландском городе Роттердаме. От России на конкурс была выдвинута группа Little Big из Санкт-Петербурга с композицией Uno. Однако в связи с пандемией коронавируса мероприятие было отложено на следующий год.

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