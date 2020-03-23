Вильнюс, , 16:54 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа сегодня, 23 марта, во время своего обращения к нации в связи с распространением коронавирусной инфекции, объявил, что готовится обратиться за помощью к Южной Корее, которая, по его словам, показала эффективность в борьбе с распространением инфекции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Он будет просить направить в Литву специалиста, который поможет наладить работу штаба по чрезвычайной ситуации и будет давать советы, как справиться с вирусом.

В настоящий момент в Литве диагностировано 154 случая заражения коронавирусом, один пациент погиб.