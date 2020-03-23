Тирасполь, , 16:49 — REGNUM Решение об ужесточении карантина по коронавирусу принято властями Приднестровья, сообщили 23 марта в пресс-службе приднестровского лидера Вадима Красносельского.

Уточняется, что решено временно приостановить работу магазинов, торгующих непродовольственными товарами. Также приостановлено функционирование общественного транспорта.

«Предприятиям и организациям предписано предусмотреть доставку людей к месту работы служебным транспортом», — говорится в сообщении.

Напомним, в Приднестровье заражение COVID-19 зафиксировано у двух человек.

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