Москва, , 16:41 — REGNUM Отправка военнослужащих войск радиационной, химической и биологической защиты и техники в Италию не окажет отрицательного влияния на боеспособность войск, она положительно скажется на подготовленности военных к работе в различных ситуациях, об этом, по сообщению Минобороны России, заявил начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Военнослужащие получат большой опыт при ликвидации последствий в другом населенном пункте, другой местности в интересах целого государства. Если взять по цифрам, то отправили одну лабораторию из 15-ти лабораторий существующих в войсках РХБЗ. 20 машин для проведения специальной обработки из 2065 и 66 человек из порядка 20 тысяч военнослужащих войск РХБЗ. Поэтому это никак не повлияет на боеготовность и способность войск выполнять задачи.Войска РХБ защиты любой момент готовы выполнить поставленную задачу» — сказал генерал.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 22−23 марта силами ВКС РФ по поручению президента РФ Владимира Путина в Италию для борьбы с распространением коронавируса было доставлено 8 врачебно-сестринских бригад, 100 специалистов-вирусологов, медицинское оборудование и спецтехника для аэрозольной дезинфекции.