Рязань, , 16:12 — REGNUM Банду взломщиков банкоматов, орудовавших в селе Путятино Рязанской области, задержали полицейские. Четверо мужчин подрывали терминалы газовой смесью, сообщили 23 марта в пресс-службе регионального УМВД.

По подозрению в совершении краж задержаны четверо мужчин в возрасте от 33 до 42 лет, двое из которых ранее были судимы. Как считает следствие, в октябре 2019 года они пытались взорвать банкомат в помещении кредитного учреждения, однако сработала сигнализация, и злоумышленники скрылись. 31 декабря 2019 года преступники разбили окно супермаркета, взорвали банкомат газовой смесью и похитили оттуда более двух миллионов рублей.

Оперативники задержали одного мужчину в международном аэропорту Внуково после возвращения из турпоездки в Таиланд, другого — в Коломне, остальных членов банды в Тульской области.