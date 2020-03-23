Москва, , 16:04 — REGNUM Инфекционист со Ставрополья Ирина Санникова не была государственной служащей. Об этом 23 марта в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявила депутат Госдумы Ольга Казакова («Единая Россия»).

«Она не государственный служащий, — сказала Казакова. — Она преподаватель медицинской академии нашей Ставропольской. Она профессор-преподаватель. А везде делается упор на то, что она является служащей Минздрава. Она на общественных началах привлекалась как консультант. Но морального аспекта это с этой ситуации не снимает. Люди говорят о том, как же доктор знающий мог так поступить? Это пример сапожника без сапог. Инфекционист думает, что его это не коснётся».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко пообещал, что врачебное сообщество разберется с Санниковой.