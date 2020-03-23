Париж, , 16:02 — REGNUM В общей сложности у пяти заключенных во Франции обнаружили коронавирус, сообщает Le Figaro.

В министерстве юстиции Франции не уточнили в каких именно тюрьмах содержатся инфицированные коронавирусом задержанные.

Известно, что ранее сообщалось о двух заразившихся коронавирусом во французских тюрьмах. Первым стал 74-летний мужчина, скончавшийся 16 марта, а вторым — заключенный из тюремного центра, расположенного недалеко от Монпелье.

В администрации тюрем Франции отметили, что девять сотрудников тюрьмы дали положительный результат на коронавирус, и около 230 заключенных помещены в изолятор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Париже продлили ограничения на передвижение и собрания, в частности, на берегах реки Сена, на газонах эспланады Дома инвалидов и Марсовом поле.

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