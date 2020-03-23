Алма-Ата, Казахстан, , 15:57 — REGNUM Сотрудники полиции Алма-Аты арестовали на пять суток собственника торгового дома «Восток» за нарушение чрезвычайного положения, сообщили 23 марта в пресс-службе городской прокуратуры.

21 марта специализированный межрайонный административный суд Алма-Аты оштрафовал руководителя ТОО Arai Cash, который также является собственником торгового дома «Восход».

Однако на следующий день, 22 марта, объект снова открылся для посетителей, поэтому собственник арестован на пять суток. Отмечается, что за нарушение чрезвычайного положения к ответственности привлечены 14 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с 16 марта в Казахстане действует чрезвычайное положение. В Алма-Ате и Нур-Султане введен карантин.

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