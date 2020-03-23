Тоджинский район, Тува, , 15:54 — REGNUM В Туве началось строительство моста, который свяжет Тоджинский район с остальной территорией республики. Об этом написал на своей странице в соцсети «Вконтакте» глава региона Шолбан Кара-оол.

По его словам, жители района всегда жили как на острове, отделённые сотнями километров тайги, Саянскими горами и Енисеем.

«Сегодня началось строительство моста в Тоджу. Даже не знаю, как это событие назвать. Но для местных жителей оно знаменует конец целой эпохи — эпохи изоляции. Будет мост — будут дороги. Будут дороги — будет жизнь», — отметил он.

По словам строителей, мост будет построен досрочно уже ко второй половине 2021 года.

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