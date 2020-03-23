Вильнюс, , 15:54 — REGNUM Сейм Литвы должен продолжать работать и в условиях всеобщего карантина, заявил сегодня, 23 марта, президент Литвы Гитанас Науседа во время своего видеообращения к нации в связи с распространением в стране коронавирусной инфекции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Он выразил сожаление, что сейчас парламент фактически самоустранился от работы, которая выражается не только во время пленарных заседаний.

«Что сделал Сейм, он фактически выключил свои полномочия», — говорил Науседа. Он призвал парламентариев вернуться к работе и «осознать ответственность перед народом Литвы».

В настоящий момент в Литве диагностировано 154 случаев заражения коронавирусом, один пациент погиб.