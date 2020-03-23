Стокгольм, , 15:52 — REGNUM Сотрудники шведского офиса компании Paradox Interactive получили посылки «со всем небходимым» на время коронавируса. Об этом 23 марта сообщает сайт cybersport.ru.

https://twitter.com/PdxInteractive/status/1240997692173627392

Руководство компании выслало своим сотрудникам наборы из: фруктов, туалетной бумаги и антисептиков. Некоторые работники даже получили специальные эргономичные кресла для более комфортной работы на дому.

Напомним, Paradox Interactive — это шведская компания-разработчик видеоигр. Её наиболее известными франшизами являются Europa Universalis, Hearts of Iron, Crusader Kings и др.

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