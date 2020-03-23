Иваново, , 15:52 — REGNUM Карантин в школах Ивановской области планируется продлить, об этом 23 марта сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Завтра ожидается приказ главного санитарного врача Ивановской области о продлении карантина в школах ещё на две недели. Это связано с тем, что снижения уровня заболевания гриппом и ОРВИ в регионе пока нет», — уточнил Артур Фокин.

На данный момент, по данным Роспотребнадзора, в целом по региону заболеваемость ОРВИ превышает эпидпорог на 30,6, среди детей порог превышен на 59%. В Иванове показатель заболеваемости выше на 15,20% уровня эпидемического порога.