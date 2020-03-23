Москва, , 15:49 — REGNUM ЛДПР призывает Русскую православную церковь (РПЦ) приостановить все массовые мероприятия, службы и молебны до окончания пандемии коронавируса.

«Мы рады, что многие конфессии уже пошли навстречу властям и соблюдают условия карантина: прекратили все службы в своих храмах. Хотелось бы, чтобы так поступили и православные», — говорится в распространенном сообщении пресс-службы партии.

В ЛДПР призывают руководство РПЦ пойти по тому же пути, что и мусульмане, католики и другие конфессии. Пока что РПЦ способствует нарушению карантинных мер и подвергает угрозе жизнь прихожан, их родственников и близких.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ВОЗ объявила о пандемии коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: В РПЦ пожилых верующих попросили ходить в храмы только к причастию