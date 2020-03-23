Южно-Сахалинск, , 15:48 — REGNUM Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт ан Сахалине. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства 23 марта.

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Нападение на учебное заведение планировали двое студентов 2002 и 2003 года рождения. По данным правоохранительных органов, оба задержанных причастны к пропаганде в сети интернет терроризма, массовых убийств и суицида.

В ходе обысков у них было обнаружено и изъято оружие, боеприпасы и самодельные взрывные устройства.

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В отношении молодых людей ФСБ возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ — «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года по подозрению в подготовке теракта на территории одного из образовательных учреждений Саратова сотрудники ФСБ России задержали двоих подростков 2005 года рождения.

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