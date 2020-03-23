Вильнюс, , 15:48 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа сегодня, 23 марта, во время своего видеообращения к нации прокомментировал появившиеся предложения ввести в стране военное положение. Он не исключил, что такая вероятность существует, однако подчеркнул, что в настоящее время не видит в этом необходимости, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

При этом он считает, что штаб по управлению чрезвычайной ситуацией в стране совершил ряд ошибок. Особенно остро это выразилось в минувшие выходные, когда в Литве практически закончились реагенты для проведения анализов на коронавирус и их срочно пришлось доставлять военным самолётом.

Однако Науседа отметил, что не призывает сменить руководство штаба в лице министра здравоохранения Аурелиюса Вериги, поскольку «коней на переправе не меняют» и это было бы «экспериментированием с общественным здоровьем».

Говоря о введении военного положения, Науседа признался, что ещё на прошлой неделе попросил руководство армии разработать такой план. Он должен быть представлен президенту Литвы во вторник, 24 марта.