Киев, , 15:46 — REGNUM Вопрос диагностики коронавируса на Украине в настоящий момент практически закрыт, заявил на брифинге 23 марта главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Он напомнил, что накануне на Украину из Китая прибыл самолет, который доставил два вида тестов для диагностики коронавирусной болезни, а также необходимое оборудование, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Сейчас в референс-лаборатории есть оборудование, которое за один день может производить около тысячи исследований. Кроме того, в системе здравоохранения есть 25 лабораторий, которые в день могут делать по 200 исследований», — заявил Ляшко.

В ближайшее время. отметил чиновник, Украина ожидает следующую поставку из Китая.

«Система здравоохранения отрабатывает все возможные алгоритмы и работает так, чтобы никто не остался без тестирования или с неустановленным диагнозом», — резюмировал главный санврач.

ИА REGNUM напоминает, что на утро 23 марта на Украине зафиксировано 73 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 3 летальных. За все это время в общей сложности сделано было всего порядка 800 тестов по всей стране.