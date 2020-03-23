Москва, , 15:44 — REGNUM Пожилым прихожанам стоит воздержаться от посещения храмов в период пандемии коронавируса и делать исключение только для причастия. С таким призывом обратился 23 марта к верующим глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.

Он отметил, что помолиться вместе церковной общиной можно при помощи электронных гаджетов, а богослужения доступны в виде трансляции. Речь идёт о временных ограничениях, сказал митрополит после службы в столичном храме Божией Матери «Всех скорбящих радость» на Большой Ордынке.

Иларион посоветовал прихожанам поменьше общаться, например, отложить общие празднования дней рождения, воздержаться от рукопожатий и поцелуев при встрече, сократить поездки в метро.

Митрополит указал, что бояться обидеть кого-то этим не следует, стоит также молиться о скорейшем прекращении этого «периода испытаний».

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