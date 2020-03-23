Екатеринбург, , 15:44 — REGNUM Российская академия наук поддержала заявки Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Каменска-Уральского на присвоение почетного звания «Город трудовой доблести». Письменные экспертные заключения РАН, подтверждающие историческую обоснованность предоставленных уральскими городами заявок, получены 23 марта.

Напомним, 13 марта в экспертное управление Российской академии наук от Свердловской области были переданы пакеты документов, в которых собраны необходимые нормативно-правовые акты и исторические справки, а также тысячи сопроводительных электронных документов. Это копии обращений граждан и предприятий, архивные свидетельства о трудовых свершениях, копии наградных документов, которые были найдены муниципалитетами в архивах, городских музеях и музеях предприятий.

«Спасибо академикам за то, что в такие короткие сроки изучили наши заявки и поддержали их на самом высоком уровне. Таким образом, нами полностью сформирован необходимый для подачи в оргкомитет «Победа» комплект документов. Ожидается, что в ближайшие дни губернатор направит на имя Президента России ходатайства о присвоении почетного звания РФ «Город трудовой доблести» Екатеринбургу, Нижнему Тагилу и Каменску-Уральскому. Надеемся, что звания будут присвоены всем трем уральским городам-кандидатам, жители которых обеспечивали бесперебойное производство военной продукции на промышленных предприятиях во время Великой Отечественной войны», — рассказал вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.

Он добавил, что губернатор Евгений Куйвашев не раз справедливо отмечал, что каждый город Свердловской области фактически заслуживает получения почетного звания. Известно, что с подобными инициативами выступают жители Серова, Первоуральска, Невьянска, Полевского и Асбеста.

Напомним, 1 марта 2020 года Президент Владимир Путин подписал указ о введении в России почетного звания «Город трудовой доблести». Ожидается, что первые звания российским городам будут присвоены уже в мае текущего года.