Белгород, , 15:50 — REGNUM На самоизоляции по коронавирусной инфекции находится 1721 житель Белгородской области. Такие данные 23 марта озвучили журналистам на брифинге в региональном департаменте здравоохранения.

Случаев заболевания коронавирусом в области не зарегистрировано. В режиме самоизоляции сейчас находится 1721 человек. 20 марта заместитель начальника департамента здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области Ирина Николаева говорила о 117 жителях, ушедших на домашний карантин.

Режим повышенной готовности введён в регионе с 16 марта. До 16 апреля отменены все массовые мероприятия.

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