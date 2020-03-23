Париж, , 15:40 — REGNUM Ограничения на передвижение и собрания в Париже, в частности, на берегах реки Сена, на газонах эспланады Дома инвалидов и Марсовом поле продлены. Об этом, как сообщает Le Figaro, заявили в штаб-квартире полиции Парижа.

В заявлении говорится, что запрет оказался эффективным методом предотвращения ненужных поездок и митингов. Однако есть основания опасаться, что, если этот запрет будет снят, строгие правила самоизоляции больше не будут соблюдаться.

«Следовательно, до отмены ограничительных мер, принятых премьер-министром Франции в рамках борьбы с распространением коронавируса, любое перемещение и собрание жителей в этих зонах остаются под запретам», — пояснили в префектуре полиции Парижа.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемия коронавируса во Франции затронула более 16 000 французов и привела к гибели 674 человек.

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